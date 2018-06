Nicht im Training, nicht mit Blick auf das für Teammanager Oliver Bierhoff "erste K.-o.-Spiel gegen Schweden" am Samstag. Nein, es ging um die Nominierung für die erste Pressekonferenz in den Tagen von Sotschi. Am Dienstag vor der Abreise aus Moskau hatte Kapitän Manuel Neuer recht sachlich von der Mannschaftssitzung im Anschluss an das 0:1 gegen Mexiko berichtet, dies jedoch im nüchternen Ton eines Krisenmanagers, der die Dinge lieber intern abwickelt.

Echte Aufbruchstimmung schwappte aus dem fernen Russland nicht zu den Fans in die Heimat herüber.