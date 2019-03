Bis zum Erfolg kann es noch dauern

So bleibt die Bilanz des Bundestrainers nach dem Horror-Jahr 2018 mit dem Peinlich-Aus in der WM-Vorrunde und dem Abstieg in der Nations League weiter ernüchternd. Nach dem Welt-Turnier in Russland erspielten sich Jogis Jungs nur zwei Siege in sieben Spielen: Ein knappes 2:1 gegen Peru Mitte Oktober und einen Monat darauf ein 3:0 gegen Russland. Auch aufgrund dieser Zahlen sah sich Löw zu einem verspäteten Radikal-Umbruch gezwungen.