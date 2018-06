Sotschi - Was für eine Wahnsinns-Partie! - Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt in letzter Minute mit 2:1 (0:1) gegen Schweden und wahrt die Chance auf den Achtelfinal-Einzug bei der Fußball-WM in Russland. In einem dramatischen Spiel sorgte Toni Kroos mit einem herrlichen Freistoßtreffer in der 95. Minute für die Erlösung. Zur Halbzeit hatte Schweden durch Toivonen (32.) in Führung gelegen, kurz nach Seitenwechsel erzielte Marco Reus den Ausgleich (48.). Jérôme Boateng sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (82.). Doch die DFB-Elf steckte nicht auf, sie kämpfte, lief und kombinierte weiter - und feierte noch den verdienten Siegtreffer durch Kroos.