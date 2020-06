Rekord-Großstadt: Auf zwei Münchner fällt ein Auto

Je 1.000 Einwohner gibt es in Berlin heute 335 Autos, in Hamburg 437, in Köln und Frankfurt 452, in München 503. "Auch in den nächsten Jahren kann man mit steigenden Fahrzeugdichten rechnen", sagte der Professor. Home-Office und wachsender Online-Handel könnten zu weniger Verkehr in den Städten führen. "Die Stau- und Parkprobleme in den Citylagen dürften daher eher weniger werden. Der Anreiz, sich ein Auto auch in den Großstädten zu leisten, steigt." Und mit leisen, abgasfreien Elektromotoren würden Autos auch "stadtverträglicher".