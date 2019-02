München - Schicke Autos, teure Wohnungen: Paul G. (41, Name geändert) lässt es sich offenbar gerne gut gehen. Auch wenn ihm das Kapital für einen solchen Lebensstil abgeht. Zu den Betrugsvorwürfen gegen ihn will Paul G., der seit über einem Jahr in Stadelheim in U-Haft sitzt, beim Prozessauftakt gestern erstmal nichts sagen.