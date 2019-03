Konzernumsatz von ProSiebenSat.1 um 2 Prozent gesunken

Nach weiter sinkenden Werbeumsätzen im ersten Quartal rechnet der Vorstand im Gesamtjahr mit annähernd stabilen Erlösen in seinem größten Geschäftsfeld und mit weiterem Wachstum mit den Internetportalen und im Produktionsgeschäft. Er peilt einen Umsatzzuwachs auf 4,2 Milliarden und wegen der Investitionen einen Rückgang des Betriebsgewinns auf etwa 960 Millionen Euro an - mit einer gewissen Bandbreite, weil die Entwicklung des Werbemarkts schwer einzuschätzen sei, wie Conze betonte. Die Verschuldung dürfte bis Jahresende in Richtung obere Grenze des selbstgesetzten Rahmens steigen.