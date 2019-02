München - Rund 700 Menschen mussten einen ICE auf dem Weg nach München verlassen. Der Grund: Eine Pistole auf der Toilette des ICE-Zuges hat einen größeren Einsatz am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens ausgelöst. Eine Reinigungskraft der Bahn habe die Waffe am Samstag an Bord des Zuges auf dem Weg von Dortmund nach München entdeckt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Frankfurt.