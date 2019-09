Neu-Ulm- Ein 12 Jahre altes Mädchen hat im Landkreis Neu-Ulm eine Mitschülerin zu erpressen versucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, legte sie auf sozialen Netzwerken mehrere Fakeprofile an und drohte der 13-jährigen Mitschülerin, sie werde vergewaltigt werden, wenn sie nicht 100 Euro an einem bestimmten Ort übergebe. Das 13-jährige Mädchen erzählte seinen Eltern davon, die erstatteten Anzeige.