Nockherberg-Singspiel in drei Wochen

Die Besetzung der CDU-Politiker beim Singspiel stehe zwar schon fest, aber wie die Rollen konkret aussehen, werde sich noch herausstellen, sagte eine Sprecherin der Paulaner Brauerei am Dienstag in München. Die Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann seien darauf eingestellt, vielleicht noch das eine oder andere umzuschreiben. Das Singspiel beim Starkbieranstich findet am 11. März statt.