München - Deutliche Worte von Bayern-Trainer Niko Kovac! "Mit seiner Leistung in Paderborn war ich nicht zufrieden", sagte der Kroate am Donnerstag auf der Spieltagskonferenz in Richtung Thiago überraschend klar. Beim Spiel in Tottenham musste der Spanier dann zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen.