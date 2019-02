Deutliche Worte des Moderators Deswegen verließ Günther Jauch die ARD

Außerdem gäbe es dort Karrieristen, die zusehen, wie sie sich verhalten, "damit sie in zwei Jahren diesen oder jenen Job bekommen": "Sie sind nicht so frei und unabhängig, wie man sie sich von der Konstruktion her vorstellen könnte." Jauch begann seine Karriere beim Bayerischen Rundfunk und wurde später durch Sendungen wie "Na siehste!" und "das aktuelle sportstudio" im ZDF deutschlandweit bekannt. 1990 wechselte er zum Privatsender RTL für den er bis heute tätig ist. Von 2011 bis 2015 führte er zusätzlich durch besagte Polit-Talksendung im Ersten, verlängerte allerdings seinen auslaufenden Vertrag nicht. Damals gab er "berufliche und private" Gründe an.