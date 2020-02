Dabei hat sich die Betreuungsquote von Krippenkindern in zehn Jahren von 22 Prozent auf 36 Prozent erhöht. 89 Prozent der drei- bis sechsjährigen Münchner besuchen einen Kindergarten. "Die frühkindliche Bildung wird vielen zuteil. Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in Kitas hat sich gesteigert. Aber es sind noch nicht so viele, wie wir uns das wünschen", kommentiert das die Stadtschulrätin. Denn in der Kita lernten die Kinder automatisch Deutsch.