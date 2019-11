Zuvor hatte Manuel Neuer vor den TV-Kameras gesagt, eine solche Niederlage hätte sich in der letzten Zeit bereits angekündigt. Eine Antwort darauf, ob Kovac das auch so sehe, umschiffte der konsternierte Trainer mit abermaligem Hinweis auf die Rote Karte. Eine Erklärüng, warum seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit komplett einbrach, blieb er schuldig.