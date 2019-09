Designerin Kinga Mathe im Interview Edel und schlicht: Das sind die Dirndl-Trends 2019

Die Accessoires zum Dirndl

Für Kinga Mathe ist das wichtigste Schmuckstück am ganzen Look das Dirndl selbst. "Deshalb sollte Schmuck hier eher dezenter ausfallen, außer es ist ein schönes Haar-Accessoire. Das darf auf der Wiesn nicht fehlen", so die Designerin. Sie empfiehlt: "ein tolles Haarband, ein trendiger Haarreifen oder eine auffällige Spange". Und was die schönste Wiesn-Frisur angeht: "Es kommt immer ganz auf den Typ an, aber offen getragene, leicht gewellte Haare mit einem schönen Haarreifen, werden wir dieses Jahr sicherlich oft sehen. Aber natürlich funktioniert zum Dirndl auch immer eine schöne Flechtfrisur."