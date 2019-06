Designer-Roben im Buckingham Palast Mode-Queens: Melania und Kate glänzen beim Staatsbankett

Melania setzt auf Dior

First Lady Melania Trump (49) wählte für das Staatsbankett eine weiße Abendrobe von Dior. Das gerade geschnittene Kleid betonte die Figur der 49-Jährigen. Oberhalb des Dekolletés glänzte das hochgeschlossene Outfit durch halbdurchsichtigen Stoff. Ihre Haare trug die First Lady zu einem eleganten Dutt frisiert. Lange weiße Handschuhe und dezente Ohrringe vervollständigten ihren Look.