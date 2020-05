Viele Derbys für den TSV 1860

Nur drei Tage später, am 03. Juni (20.30 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker), sind die Giesinger auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Das Münchner Stadtderby gegen den FC Bayern II am 35. Spieltag findet unter der Woche statt (23./24. Juni), ehe es am Wochenende darauf zum S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching kommt (26. – 28. Juni) kommt.