Jetzt muss sich Carina Spack gegen Netz-Hass verteidigen. Auf Facebook und Instagram wird sie für die Mobbing-Aktion übel beschimpft. Über die Situation bei "Promis unter Palmen" sagt sie in ihrer Insta-Story: "Übrigens, zwischen mir und Claudia ist wieder alles gut. Das ist dort drin eine Extremsituation und da kochen die Emotionen manchmal über. [...] An all die Leute, die mir Schimpfwörter an den Kopf knallen, ihr seid gerade nicht besser als ich."