Der Wendler fragte an Oliver Pocher als Laura Müllers Trauzeuge? Amira legt ihr Veto ein

"Ich glaube nicht, dass ich das möchte"

"Ich soll der Trauzeuge von Laura werden!?", entfuhr es dem Pocher. "Gibt's da nicht eine beste Freundin?" Offenbar nicht - und so ließ er sich zu einer vermeintlichen Zusage hinreißen: "Wenn Laura wirklich will, dass ich ihr Trauzeuge bin - da kann ich ja nicht mehr 'Nein' sagen." Erst nach und nach schien ihm im Anschluss bewusst zu werden, was für eine große Rolle er somit bei der Hochzeit einnehmen würde. Und da verließ ihn offenbar dann doch der Mut: "Trauzeuge ist jetzt schon sehr, sehr, sehr hochgegriffen. Aber so vorbeikommen. Wir gucken mal wo die Reise hingeht, also schauen wir mal."