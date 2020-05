Der Weg für die Hochzeit ist frei Wendler und Laura Müller: So leben sie jetzt

Michael Wendler (47, "Egal") und Laura Müller (19) möchten schon sehr bald in den USA heiraten. Der Weg dafür ist offenbar mittlerweile komplett frei. Im Gespräch mit RTL bestätigt der Sänger, was er zuvor bereits bei Instagram verkündet hatte. Eine Richterin habe "die Scheidungsdokumente endlich abgestempelt". Er sei also seit Kurzem offiziell geschieden. Zuvor hatte sich Claudia Norberg nach Angaben von Wendler und Müller, die zuletzt an der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" teilgenommen hat, allerdings angeblich quergestellt.