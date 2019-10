Der "Trick or Treat"-Fond von Unicef Heidi Klum ruft zur Halloween-Spendenaktion auf

Model-Mama Heidi Klum (46) ruft ihre Fans auf, eine Halloween-Spendenaktion von Unicef zu unterstützen. An ihre Follower richtete sie sowohl via Instagram-Story als auch auf ihrer Facebook-Seite einen Appell, Geld für den sogenannten "Trick or Treat"-Fond zu geben. "Jeder kann ein Held sein", sagt Klum zur aktuellen Kampagne. So könne man laut Klum zum Beispiel private Halloween-Partys benutzen, um auf die Aktion aufmerksam zu machen und dort Gelder zu sammeln. "Es ist nicht nur für Kinder gedacht", ergänzt Klum.