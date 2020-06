Der Thronfolger in spe wird 38 Zum Geburtstag: Süßes Foto von Prinz William mit seinen Kindern

Familienbild zum Vatertag

Das Foto wurde Anfang des Monats auf dem Landsitz in Anmer Hall in Norfolk aufgenommen, wo sich die fünfköpfige Familie während des Corona-Lockdowns aufgehalten hat. Einmal mehr stammt das Foto von Herzogin Kate, die immer wieder ihr Talent als Hobby-Fotografien beweist. Das Familienbild ist die perfekte Wahl für den heutigen Tag: Denn am 21. Juni hat nämlich nicht nur Prinz William Geburtstag, in Großbritannien wird auch der Vatertag gefeiert.