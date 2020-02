Daniel Aminati privat: Hat er eine Freundin?

Über fünf Jahre war Daniel Aminati mit Freundin Anja Höbel liiert, bevor die Beziehung 2017 in die Brüche ging. Seit 2019 zeigt er sich an der Seite von Patrice Eva Fischer. Die hübsche Blondine studiert laut "extratipp.com" an der Technischen Universität in Dresden. Auf Instagram präsentieren die beiden regelmäßig Pärchen-Bilder.