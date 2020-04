Robert Lewandowski auf den Spuren von Gerd Müller

Hansi Flick glaubt noch immer an seinen Topstürmer. Daran, dass Robert Lewandowski tatsächlich diese historische Marke knacken kann: 40 Tore in einer Saison! Unmöglich? Fast. Bislang auf jeden Fall: einmalig. Gerd Müller stellte diesen Rekord in der Saison 1971/72 auf, Lewandowski will es dem "Bomber der Nation“ in dieser Spielzeit gleichtun.