Bachelorette: Erstes Kussfoto von Gerda und Keno

Im Anschluss an das Bachelorette-Finale am 4. September, waren die beiden bei Frauke Ludowig zu Gast und plaudern aus dem Nähkästchen. Und direkt danach gab es dann auch erste Liebes-Foto auf Instagram. "Ich habe mich in dich verliebt. Nicht nur wegen deines Aussehens, sondern auch wegen dem, der du bist. Ich liebe dich, Keno!", schwärmt Gerda. Keno schreibt zu dem Kussbild: "Nicht das Ende... Erst der Anfang!"