Müssen Richter und Staatsanwälte auch jeden Tag so einen Zettel ausfüllen?

Für sie gelten dienstliche Vorgaben. Wenn jemand infiziert ist, werden Quarantänemaßnahmen veranlasst. Auch wenn der Verdacht einer Infektion besteht, folgen entsprechende Schutzmaßnahmen.

"Wir haben Strafbefehle empfohlen statt Hauptverhandlungen"

Wie viele Covid-19-Fälle gab es in der Justiz?

Natürlich gab es in der Justiz auch Fälle. Insgesamt gab es 102 Infizierte, von denen 57 Personen bereits genesen sind. Am stärksten betroffen war das Amtsgericht Rosenheim. Dort ist ja auch die Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich stark betroffen.

Lief der Justizbetrieb trotzdem weiter?

Die Justiz ist immer funktionsfähig geblieben. Beispielsweise ergingen Haftentscheidungen, dringliche oder eilbedürftige Entscheidungen. Die Justiz kann keine Pause machen.

Gab es einen Corona-Bonus für Angeklagte, um die Justiz zu entlasten? Nach dem Motto: Strafbefehl statt Prozess?

Die Coronakrise rechtfertigt keine andere Bewertung von Straftaten. Eine Strafe erfordert immer, dass sie tat- und schuldangemessen ist. Bewährungsstrafen bis zu einem Jahr und Geldstrafen können auch durch Strafbefehl, also ohne Hauptverhandlung, verhängt werden. Das Ministerium hat den Staatsanwaltschaften empfohlen, in geeigneten Fällen statt einer öffentlichen Hauptverhandlung einen Strafbefehl zu beantragen. Mir liegt noch keine Statistik vor. Doch es gab, wie von uns empfohlen, deutlich weniger Termine bei Gericht. Die Verhandlungen, die verschoben wurden, werden nun Schritt für Schritt nachgeholt.

Wenn es einen Prozessstau gibt, wie kann der aufgelöst werden?

Wir haben eine leistungsfähige Justiz in Bayern. Seit 2013 sind in Bayern rund 2.000 Stellen neu geschaffen worden, davon 335 für Richter und Staatsanwälte. Und wir bekommen weitere Verstärkung. Im Nachtragshaushalt haben wir vor wenigen Wochen 90 weitere Stellen für Richter und Staatsanwälte beschlossen. Wir behalten die Entwicklungen eng im Blick.

"Unser Ziel: Flächendeckende Ausstattung mit Videoanlagen"

Gibt Corona der Digitalisierung in der Justiz einen Schub?

Die Welt von morgen ist digital. Daher treiben wir die Digitalisierung in der Justiz voran. Bis Ende des Jahres werden fast alle Gerichte den elektronischen Rechtsverkehr nutzen können (er ermöglicht die gesicherte Übermittlung elektronischer Schriftsätze an die Gerichte und von Entscheidungen an die Verfahrensbeteiligten, die Red.). Zudem haben wir bereits 50 Videokonferenzanlagen, acht weitere sind bestellt. Unser Ziel ist eine flächendeckende Ausstattung der Gerichte mit Videokonferenzanlagen.

Kann damit in einem Strafprozess ein Zeuge aus dem Ausland zugeschaltet werden?

Im Strafprozess sind die Möglichkeiten enger gefasst, da sich die Richter einen persönlichen Eindruck vom Angeklagten und den Zeugen und deren Glaubwürdigkeit machen müssen. Deshalb ist die persönliche Anwesenheit in Strafprozessen grundsätzlich wichtig. Aber ich finde, dass man den Einsatz von Videotechnik auch im Strafprozess erweitern sollte. Wenn zum Beispiel ein Zeuge wegen Reisebeschränkungen nicht zu einem Prozess fahren kann oder unter Quarantäne steht, sollte man ihn in geeigneten Fällen zuschalten können.

Falls wieder Ausgangsbeschränkungen kommen sollten: Können Sie sich vorstellen, dass auch die Öffentlichkeit durch eine Übertragung hergestellt werden kann? Wie teilweise schon in US-Prozessen?

Gerichtsverhandlungen sind keine Show. Deswegen lehne ich die Übertragungen von Gerichtsverhandlungen im Fernsehen ab. Amerika hat eine andere Prozess-Kultur.

Lesen Sie hier: Stadt plant Änderungen - Per Mausklick zur Sozialwohnung