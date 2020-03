Am 26. März präsentiert der Showmaster auf Sat.1 eine Sondershow zum Thema Coronavirus. Bei "Die SAT.1 Comedy Konferenz – Promis in Quarantäne" schalten sich Stars und Sternchen live via Webcam zu Balder und seiner Kollegin Ruth Moschner ins Studio berichten vom Alltag auf der Couch.

