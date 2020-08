Digitalisierung der Justiz mit Mängeln

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im bayerischen Landtag, Martin Hagen, kritisiert, es gebe "noch enorme Defizite bei der Digitalisierung der bayerischen Justiz". Nach dem Willen der FDP-Fraktion sollen alle bayerischen Zivilgerichte bis Ende 2021 mit Videokonferenzsystemen ausgestattet werden. "Es ist höchste Zeit, Bayerns Gerichte technisch auf die Höhe der Zeit zu bringen", fordert Hagen. Auch außerhalb von Pandemiezeiten seien Videoverhandlungen durchaus sinnvoll. "Die Möglichkeit, Verhandlungen per Videokonferenz durchzuführen, würde Gerichtsverfahren beschleunigen."

Minister Eisenreich geht die Nutzung in Zivilprozessen sogar noch nicht weit genug. "Im Strafverfahren sollten die rechtlichen Möglichkeiten eines Video-Einsatzes zumindest für die Dauer der Corona-Pandemie ausgeweitet werden", sagte er. "Wenn Zeugen wegen Quarantänemaßnahmen, Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder Reisebeschränkungen nicht im Gerichtssaal erscheinen können, sollten sie in der Hauptverhandlung per Video vernommen werden können."

Bislang sind Zeugenaussagen per Video nur in ganz seltenen Ausnahmefällen möglich, beispielsweise wenn dem Opfer eines Sexualdeliktes die persönliche Konfrontation mit dem Angeklagten im Gerichtssaal erspart werden soll. Die komplette Verlegung eines Strafprozesses in die virtuelle Welt sei "weder möglich noch sinnvoll", betonte die Vorsitzende des bayerischen Richtervereins, Andrea Titz, im Mai, Videoverhandlungen seien "kein Allheilmittel". "Unabhängig von der Frage, was derzeit gesetzlich überhaupt zulässig ist, leben viele Verfahren nun einmal davon, dass sich der Richter im Sitzungssaal einen persönlichen Eindruck von den Verfahrensbeteiligten und Zeugen macht."

