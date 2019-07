Schlägt der FC Bayern bei Brais Mendez zu?

Brais Mendez etwa, der 22-jährige Außenstürmer von Celta Vigo, wurde den Münchnern angeboten. Mendez-Berater Vincente Fores Cornejo bestätigte bei "goal.com" den Kontakt zu Bayern und sagte: "Alle weiteren Infos hat Hasan." Ob Sportdirektor Salihamidzic bei Mendez zuschlägt? Der spanische Nationalspieler selbst erklärte in der "As", dass ihm das Interesse "eines so großen Klubs" schmeicheln würde, "aber ich weiß nicht, ob es auch stimmt oder nicht. Ich konzentriere mich im Moment nur darauf, mich gut auf die Saison vorzubereiten."

Mendez wäre für 25 Millionen Euro zu bekommen – und damit deutlich günstiger als Leroy Sané (23). Für die Bayern wird es sehr schwer, ihr Transferziel Nummer eins zu realisieren. "Die (Bayern) sprechen schon lange über ihr Interesse", sagte Pep Guardiola, Sanés Trainer bei Manchester City, "aber Leroy ist unser Spieler. Und ich hoffe, dass er hierbleibt."

Bislang habe es keine Verhandlungen mit Bayern gegeben.

Lesen Sie hier: Der Transfer-Blog zum FC Bayern

Lesen Sie auch: Der Newsblog zur USA-Reise des FC Bayern