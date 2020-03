Der neue TV-Kommissar im Interview Philipp Stehler schwärmt über seinen neuen Job bei "K11"

Philipp Stehler (31) kennen Fans des deutschen "Bachelor"-Universums noch aus den Formaten "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise". In der Sat.1-Serie "K11 - Die neuen Fälle", der Neuauflage des Kultformats "K11 - Kommissare im Einsatz", verstärkt der 31-Jährige das Team. Eine Rolle als TV-Kommissar ist dem ehemaligen Polizisten im Grunde wie auf den Leib geschnitten. Wie die Dreharbeiten laufen, wie es ihm mit seiner chronischen Darmerkrankung "Colitis ulcerosa" nun geht und bei welcher TV-Show er gerne mitmachen würde, erzählt Stehler im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.