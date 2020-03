Der Kölner Ronald Tenholte (35), Besitzer einer Saft- und Smoothiebar, hat in der RTL-Show "Wer wird Millionär?" abgeräumt. Am Dienstagabend wurde er neuer Millionär bei Günther Jauch (63). Seine Millionenfrage: "Die klassische, genormte Europalette EPAL 1 besteht aus 78 Nägeln, neun Klötzen und insgesamt wie vielen Brettern?" A: neun, B: zehn, C: elf, D: zwölf (richtige Antwort C).