Der kleine Royal wird zwei Umarmung vom Opa: Prinz Charles gratuliert Prinz Louis

William und Kate zeigen neue Bilder

Auch die Eltern von Louis, Prinz William (37) und Herzogin Kate (38), veröffentlichten zum Geburtstag des Nachwuchs-Royals auf Instagram bereits neue Bilder. Der kleine Bruder von Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) ist darauf grinsend und mit Farbe beschmierten Händen zu sehen. Die Fotos hat Kate im April gemacht, wie die Royals in dem Post weiter verraten. Und sie präsentieren auch Louis' Kunstwerk: ein Handabdruck in Regenbogenfarben. Mit Kinder-Bildern dieser Art zeigen die Briten Unterstützung für medizinisches Personal und alle Helfer in der Corona-Krise.