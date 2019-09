Auto oder Katapult?

Was der äußerlich doch sehr normale US-Stromer beim "Vollgas"-Start abliefert, ist wirklich ein sehr spezielles Erlebnis. Es ist so, als würde man auf einem Katapult ansatzlos nach vorne gebeamt oder von einem riesigen Objektiv Richtung Horizont gezoomt. Und das alles weitestgehend laut- und wegen des von der ersten Zehntelsekunde an parat stehenden Drehmoments auch ansatzlos.

Man könnte auch sagen: grandios. Und übrigens: Die Arbeit der innenbelüfteten Scheibenbremsen passt bestens ins Gesamtbild, die Verzögerung ist bei Bedarf ähnlich eindrucksvoll. Auch die gelungene Abstimmung des Fahrwerks und die Souveränität, mit der es auch ohne den Track-Modus zu aktivieren sehr schnelle Kurvenpassagen meistert, verdienen ein Extra-Lob.

Tesla Model 3 Performance: Reichweite von knapp 500 Kilometern

Natürlich sind derartigen Beschleunigungs-Orgien technische Grenzen gesetzt. Ganz einfach, weil sie reichlich Strom kosten und der Akku im Unterboden irgendwann mal leer ist. 75 kW/h Kapazität hat er zu bieten, das sorgt dafür, dass beim Einstieg in ein vollgeladenes Model 3 Performance eine Reichweite von knapp 500 Kilometern angezeigt wird. Und die lässt sich auch erfahren.

Wer auch ein bisschen Spaß haben will, kommt rund 400 Kilometer weit. Auch das ist sehr ordentlich, genau wie der Verbrauch: Im Testdurchschnitt konsumierten die beiden E-Motoren zusammen 16,4 kW je 100 Kilometer. Dass sich der Mittelklässler in der Praxis beim Laden am Supercharger bis zu 111 kW einverleibte und damit theoretisch bis zu 730 Kilometer Reichweite pro Stunde, passt ins Bild. Stromtanken ist kein großes Ding. Und die Tesla-Ladestationen werden immer mehr.

Fazit: Teslas Model 3 Performance ist ein extrem spannendes Auto. Zum einen ist es eine alltagstaugliche Familien-Limousine mit reichlich Reichweite. Zum anderen ein reinrassiger Sportwagen mit fulminanten Fahrleistungen und dem dazu passenden Setup. Der Einstiegspreis: 55.390 Euro - 20-Zoll-Felgen, Performance-Bremsen, Karbon-Heckspoiler, tiefergelegtes Fahrwerk und Track-Modus inklusive.