Der Kleine heißt Arthur Michael William Pippa Middleton: Das ist der Name ihres Babys

Pippa Middleton (35) und ihr Ehemann James Matthews (43) haben ihren Sohn angeblich Arthur genannt. Das berichtete zumindest die "Mail On Sunday". Die Schwester von Herzogin Kate (36) brachte den kleinen Jungen am 15. Oktober im privaten "Lindo Wing" des St Mary's Hospitals in London zur Welt. Der Name war bislang noch nicht bekannt.