Müller fordert "solidarisches Grundeinkommen"

Das will er mit seinem Modell eines "solidarischen Grundeinkommens" verwirklichen. Jeder Arbeitslose soll laut Müller nach einem Jahr, bevor er aus dem Arbeitslosengeld I in Hartz IV rutscht, ein Angebot für einen sozialversicherungspflichtigen kommunalen Job bekommen. In Frage kämen Tätigkeiten wie das Säubern von Parks, Einkaufsdienste für Behinderte oder Babysitting. Die Höhe des Einkommens solle sich am Mindestlohn orientieren, also für einen Single etwa bei 1500 Euro brutto liegen.