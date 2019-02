Der Grund ist einfach Prinz William und Herzogin Kate nehmen eine Auszeit

Auszeit für die Familie: Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) nehmen in dieser Woche keine öffentlichen Termine wahr. Ihr beiden älteren Kinder, Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3), haben schulfrei. Diese Zeit will die Familie, zu der auch noch der Baby-Prinz Louis (9 Monate) gehört, zusammen nutzen. Ob sie dafür vom Kensington Palast in London zu ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk gereist sind, ist nicht bekannt.