Ein Metzgergeselle, der am Nachmittag alleine in der Filiale war, hatte Öl in einer Pfanne erhitzt. Die begann nach Angaben eines Feuerwehrsprechers plötzlich zu brennen. Der Metzger versuchte zunächst, selbst die Flammen zu löschen, was ihm aber misslang. Er ergriff die Flucht.