Die Sanierung des Gasteig ist einen Schritt weiter gekommen: Das Büro Henn hat die Vorplanung für die teilweise Neukonzeption des Kulturzentrums am Isarhochufer abgeschlossen. Sie wurde am Dienstag in der Aufsichtsratsitzung der städtischen Gasteig GmbH vorgestellt. Im Herbst stimmt der Stadtrat darüber ab, was angesichts der angespannten Haushaltslage interessant werden dürfte.