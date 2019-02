Der Currywurstmann im Interview So nutzt Chris Töpperwien jetzt den Dschungel-Hype für seine Karriere

Vom Currywurstmann zur TV-Allzweckwaffe? Nach seinem Dschungelcamp-Abenteuer konzentriert sich Kult-Auswanderer Chris Töpperwien (44) nun auf seine Fernsehkarriere. Aktuell hilft er in seiner Doku-Soap "In 90 Tagen zum Erfolg - Auswandern mit Chris Töpperwien" (4. Februar, um 21:15 Uhr bei RTL II) Menschen beim Neustart in den USA. Der 44-Jährige wanderte 2011 selbst nach Kalifornien aus und versuchte den Amerikanern die Currywurst mit Foodtrucks schmackhaft zu machen. Wie es heute um sein Wurst-Imperium steht, erklärt er im Interview mit spot on news. Auch über sein emotionales Geständnis im Dschungelcamp, endlich eine Familie gründen zu wollen, spricht Töpperwien.