4. RB Leipzig, 14 Punkte: Mit Julian Nagelsmann hat sich der Brauseklub einen Getriebenen eingekauft, einen mit dem höchsten Ziel, also dem Gewinn der Meisterschaft. Gut zu wissen, dass Nagelsmann aber auch mal abschalten kann – dank Trash-TV und Tier-Dokumentationen, wie er nun verriet. Wenn’s hilft. Titelwahrscheinlichkeit: 15 Prozent

5. SC Freiburg, 14 Punkte: Eigentlich müsste die Truppe von Christian "The Special One" Streich als "SC Pferdelunge" auflaufen, so viel wie die Freiburger rennen. Nach dem eher leichten Auftaktprogramm kommen nun aber starke Gegner, und dann verbucht man das bisher Erreichte gern als wichtige Zähler gegen den Abstieg. Titelwahrscheinlichkeit: 1 Prozent

6. FC Schalke 04, 14 Punkte: In gut 100 Tagen als Trainer hat David Wagner Schalke 04 mal so richtig umgekrempelt, er hat eine total verunsicherte Mannschaft aufgepäppelt, vermeintliche Transferflops wie Amine Harit in Leistungsträger verwandelt, den Beinahe-Absteiger mit Vollgas-Fußball zum Beinahe-Tabellenführer gemacht und neue Euphorie geweckt. Titelwahrscheinlichkeit: 04 Prozent

7. Bayer Leverkusen, 14 Punkte: Was den Bayern-Hänger betrifft, macht sich Leverkusen-Trainer Peter Bosz wenig Hoffnung: "In vier, fünf Monaten wird die Tabelle nicht mehr so aussehen", sagte er voraus. Bayer hat Havertz, Volland, eine tolle Offensive. Aber man heißt ja nicht umsonst "Vizekusen". Titelwahrscheinlichkeit: 5 Prozent

8. Borussia Dortmund, 12 Punkte: Drei Unentschieden in Serie, nur ein Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen: Viel zu wenig für die Ansprüche des selbst ernannten Titelkandidaten. Nur gut, dass es jetzt gegen Lieblingsgegner Mönchengladbach (acht Siege in den letzten acht Spielen) geht, bevor das Derby gegen Schalke wartet. Richtungsweisende Matches für die wankelmütige Borussia. Potenzial ist ja in der Tat reichlich vorhanden, doch bislang nicht für 90 Minuten. Titelwahrscheinlichkeit: 15 Prozent

