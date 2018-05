"Eine Sanierung bei laufendem Betrieb ist nicht möglich" , erklärt Jürgen Büllesbach. Vier Jahre würde die Sanierung dauern, für den Neubau setzt Büllesbach fünf Jahre an.

Die Mieter der 550 Wohnungen, Geschäfte und Praxen müssen also in jedem Fall ausziehen. Darüber informierte die Hausbau die Betroffenen am Mittwochabend. "Wir wissen, das ist für einige Mieter ein Problem", erklärt Jürgen Büllesbach. Vor allem ältere Menschen treffe das, während die jüngeren den Zeithorizont von acht Jahren zum Großteil gelassen hinnähmen. "Wir müssen den Dialog mit den Mietern aufrecht erhalten und haben deshalb eine Mieter-Koordinatorin eingesetzt. Bei der können sich Betroffene melden", so Büllesbach.

Die Bayerische Hausbau habe einen Wohnungsbestand und sicher ergebe sich die eine oder andere Möglichkeit, den Mietern Ersatz zu bieten. "Die Koordinatorin geht auf die jeweilige Situation ein", verspricht der Hausbau-Chef.

AZ fragt Bewohner: Wie stehen Sie zum Abriss?

Frühere Beautyshop-Besitzerin Carolina Fuchs: "Es schmerzt mich, dass das Arabellahochhaus abgerissen werden soll. Ich habe in meine Maisonette-Wohnung dort mit viel Liebe investiert. Seit 15 Jahren wohne ich dort. Früher nannte man mich die Sonnenkönigin Münchens. Ich wäre für Sanierung des Hauses - statt Abriss."

Wirtschaftsberater Martin Solomon (69) mit Tochter Santina (1): "Der Abriss ist eine Katastrophe. Ich wohne dort seit zwölf Jahren. Wir sind sehr traurig, wenn wir rausgeschmissen werden. Mir hat dort schon ein Arzt das Leben gerettet. Ich hatte einen Herzinfarkt und konnte in drei Minuten zum Arzt in der Ärztepassage."

Rentnerin Karoline Holländer (77): "Ich denke, dass das Arabellahaus in die Jahre gekommen ist und zumindest saniert werden muss. Die Fassade ist einzigartig - zwar nicht schön, aber was Besonderes. Ich würde mir wünschen, dass das Gleiche noch mal gebaut wird. Was Modernes würde nicht so gut herpassen."

Ehemalige Geschäftsinhaberin Marlinde Wellers: "Irgendwie schade, dass es abgerissen werden muss. Vielleicht bekommt es ja eine schönere Fassade. Ich fände es gut, wenn es weniger hoch wird. Zu hoffen ist, dass die Bewohner des Hauses adäquate schöne Wohnungen bekommen."

Umfrage und Fotos: Daniel von Loeper

