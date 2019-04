Seit Wochen demonstrieren auch in München Schüler jeden Freitag während der Unterrichtszeit bei den "Fridays for Future"-Demos für den Klimaschutz. Das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Bogenhausen zieht nun ernste Konsequenzen und droht den Eltern mit einem Bußgeld, sollten ihre Kinder unentschuldigt in der Schule fehlen.