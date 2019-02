München - Ein paar Wochen sind es noch bis die Stadt - um Ostern herum - endlich herauslässt, wer von den zig Bewerbern für die Wiesn 2019 mit seinem Festzelt oder Schaustellergeschäft auf die Festwiese darf. Was zählt, ist bekanntlich eine möglichst maximale Anzahl an Punkten, die die Stadt in 13 Kategorien vergibt – von "Volksfesterfahrung" über "technischer Standard" bis "Ökologie".