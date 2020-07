Warum heißt der Bayern-Neuzugang Tanguy Nianzou und nicht Kouassi?

Der volle Name von Bayerns Neuzugang lautet Tanguy Nianzou Kouassi. In den Medien wurde er in den vergangenen Wochen bei seinem zweiten Nachnamen genannt. Tatsächlich bevorzugt er jedoch den Rufnamen Nianzou, da er so auch von seiner Familie genannt wird. Auch auf dem Trikot mit der Rückennummer 23 steht der Name Nianzou.