Das sehen die übrigen Fraktionen anders – (auch) ihr Motto: leben und lassen. Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD), die an der Ansicht zweifelt, dass es eine Nacktbade-Trend gebe, sieht die Oben-ohne-Schwimmerinnen in ihren Freiheiten nämlich gar nicht eingeschränkt. "Es gibt so viele Möglichkeiten, in der Stadt Sonnenbaden zu gehen", sagt sie. "Fast in jedem Schwimmbad in München gibt es FKK-Bereiche. Aber bei Problemen sollte man die Regelung den Bädern überlassen." Nur: Gibt es überhaupt Probleme?