Debatte um "Gendern" Liebe*r Les_er_in und Lesperson

Gendern: Kommt bald "Lehr_er_in"?

Am Freitag werden die Rechtschreibexperten bei einer Tagung in Passau Empfehlungen zum geschlechtergerechten Schreiben geben. Möglich sind Varianten wie die mit dem Sternchen (Asterisk) im Wort wie bei "Lehrer*in" oder mit dem Tiefstrich – Gendergap – wie bei "Lehrer_in" oder "Lehr_er_in". Bei seiner Sitzung im Juni in Wien war der Rat übereingekommen, dass geschlechtergerechte Sprache verständlich, lesbar, vorlesbar, grammatisch korrekt sowie eindeutig und rechtssicher sein soll. Eine Tendenz, wie durch Orthografie die Schreibung geschlechtergerecht gestaltet werden könnte, hatten die Experten nicht ausmachen können.