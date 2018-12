Vorbilder aus Bayern

Andere bayerische Städte gehen zum Jahreswechsel 2018/2019 mit gutem Beispiel voran: In Landshut gibt es erstmals um Mitternacht eine Laser-Show statt Krachern. In der Innenstadt wurde Feuerwerk verboten. In Ramsau hatte ein Hotelier einen Böllerverzicht initiiert und alle Vereine des Dorfes schlossen sich an. Die Feinstaubbelastung passe nicht zu einem Luftkurort, so die Begründung.