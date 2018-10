Bahnmitarbeiter löst Notsignal aus

Nachdem der Mann aus Bergisch Gladbach wieder zu sich gekommen war, sprang er ohne jegliche Ankündigung auf die Gleise. Zeitgleich fuhr eine S-Bahn mit etwa 40 Stundenkilometern in der Haltestelle ein – der DB-Mitarbeiter konnte den Fahrer mit einem Notsignal gerade noch rechtzeitig warnen, die S-Bahn stoppte gerade noch vor dem 59-Jährigen. Kurz danach stand er von den Gleisen auf und flüchtete über einen Parkplatz in Richtung Arnulfstraße. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf und Knie.