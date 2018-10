München - Die Agentur "David + Martin", die für die Wahlkampagne der Grünen zur Landtagswahl in Bayern verantwortlich war, wird bedroht. Laut der Partei wurde ein Schweinekopf vor die Tür der Agentur im Tal gelegt. Auch rechte Flyer und Plakate seien an die Adresse in München gesendet worden. Jetzt ermittelt das Staatsschutzkommissariat der Münchner Kripo, das auch für politisch rechts motivierte Straftaten zuständig ist.