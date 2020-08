"Die Berge sind dieses Jahr sehr beliebt", sagt Thomas Bucher, Sprecher des Deutschen Alpenvereins (DAV). "Aber in den Bergen können auch Unfälle passieren, es gibt hier keinen doppelten Boden." Das zeigt auch der Blick in die Unfallstatistik des DAV. Vergangenes Jahr gerieten 877 Mitglieder des Alpenvereins in eine Notlage oder hatten einen Unfall. "So wenige, wie seit 20 Jahren nicht mehr", freut sich Stefan Winter, Ressortleiter für Sportentwicklung beim Verein.