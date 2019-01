Lorenz: Vom Auswechelspieler zum Leistungsträger

Der Wechsel zu den Löwen zahlte sich für Lorenz schnell aus, dabei saß er beim Saisonauftakt in Kaiserslautern noch auf der Bank. Zur Halbzeit verletzte sich Jan Mauersberger und so bekam Lorenz seine Chance - und nutzte sie: In allen weiteren Ligaspielen stand er in der Startelf und erzielte dabei sogar drei Tore.